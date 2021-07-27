МегаФон включил VoLTE в хуторе с населением 38 человек

Фото: Zakhar Mar

В хуторе Кривошлыков Кашарского района Ростовской области МегаФон сделал доступной технологии VoLTE. Кривышлыков удален от крупных городов и имеет всего две улицы, а его население составляет 38 человек, однако это не помешало оператору организовать там связь последнего поколения.

Всего оператор с начала лета расширил зону действия этой технологии в 15 населенных пунктах региона для 25 тысяч человек. Это места, численность которых не превышает 8 тысяч человек. А в большинстве из них проживает и вовсе менее тысячи жителей. Среди этих населенных пунктов хутора Александров, Вяжа, Денисов, Пролетарский, поселки Денисовский, Коксовый, Крайний, станицы Ермаковская, Жуковская, Хомутовская, села Куйбышево, Латоново, Маргаритово, Миллерово, Новониколаевка. Всего с начала года МегаФон охватил этой технологией еще 75 малых населенных пунктов в 34 районах области.

- Сегодня мобильная связь такая же необходимость, как наличие электричества или водоснабжения. Особенно в небольших удаленных селах, где интернет – это возможность получить образование, найти работу, участвовать в культурной жизни региона и даже просто общаться. Для того, чтобы обеспечить качественную связь, мы постоянно развиваем инфраструктуру, модернизируя наши объекты связи. Сейчас МегаФон покрывает уже 86% региона, - рассказал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

VoLTE - новая технология, позволяющая звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве.

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