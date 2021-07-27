Селить в общежития вузов только привитых предложили в Ростовской области

Больше всего болеют люди от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Селить в общежития вузов только привитых и переболевших предложил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Такое заявление эксперт сделал на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

- У нас остается низкой доля привитых от 18 до 29 лет. При такой заболеваемости мне не ничего не останется, кроме как обращаться к губернатору и просить, чтобы в общежитиях с 1 сентября заселяли только привитых и переболевших. Либо нужно будет делать каждые четыре дня тестирование, - сказал Евгений Ковалев.

Он также добавил, что молодежь сейчас нужно активно прививать. Это связано с тем, что вирус в последнее время «помолодел» - больше всего болеют люди от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет.

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