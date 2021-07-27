В Волгодонске запускают систему «Умный город»

Фото: Ростовская АЭС

В городе расположения Ростовской АЭС - Волгодонске запускают систему «Умный город». Проект предусматривает создание цифровой городской инфраструктуры и управление всеми городскими системами из единого центра. Технологически платформа «Умный город Волгодонск» представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор инфраструктуры и модулей, объединенных единым веб-ресурсом.

Проект реализуется при поддержке Администрация Ростовской области, мэрия Волгодонска и АО «Русатом Инфраструктурные решения». Средства на поэтапное внедрение цифровой платформы «Умный город» по соглашению «Росатома» и Правительства Ростовской области будут выделены из двух источников. 12,5 млн рублей были выделены концерном «Росэнергоатом» и 12,5 млн рублей были выделены Губернатором Ростовской области из резервного фонда.

«Волгодонск – один из ключевых городов атомной отрасли. Здесь расположен крупнейший завод атомного машиностроения «Атоммаш», самая южная российская атомная станция – Ростовская АЭС, большинство жителей так или иначе связаны с атомной промышленностью. Цель нашей совместной работы с регионом и муниципалитетом - улучшить взаимодействие между муниципалитетом, жителями и бизнесом, повысить эффективность управления городом, оптимизировать потребление энергоресурсов и в конечном итоге сделать более комфортной жизнь горожан», – отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Модули позволят жителям решать многие повседневные дела в режиме «онлайн»: оплатить спорт, кружки, школьные обеды, посмотреть фактическое движение общественного транспорта. Через сервисы обратной связи и голосований горожане смогут участвовать в развитии города, ускорят решение городских проблем.

Ряд модулей системы «Умный город» направлен на повышение эффективности сферы ЖКХ. В частности, начнется внедрение интеллектуальной системы учета коммунальных ресурсов. В городе заработает система сбора жалоб на работу коммунальных и муниципальных служб: на электронной карте можно будет оставить «красный флажок» с возможностью загружать фотографии (свалка мусора, прорыв водопровода, яма на дороге, брошенные автомобили, незаконное строительство, освещение). Ответственные службы должны будут в установленные сроки отреагировать на каждую жалобу.