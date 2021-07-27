Алексей Логвиненко: «Две золотые олимпийские медали - выдающееся достижение ростовчан»

Владислава Уразова выиграла золото командных соревнований. Фото: управление физкультуры и спорта Ростова

Победы ростовских гимнастов на Олимпийских Играх ещё раз подтвердили высочайший уровень работы СШОР №2. Это настоящая кузница мастеров высочайшего класса, написал в Instagram написал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Такую оценку спортшколе глава администрации дал после оглушительной победы Влады Уразовой и великолепного выступления Никиты Нагорного.

- Ростов - город олимпийских традиций. Мы привыкли вспоминать с гордостью выдающихся ростовских гимнасток, пошедших в мировую историю: Людмилу Турищеву, Светлану Гроздову, Наталью Шапошникову, Наталью Юрченко. Теперь в этом списке - юная Влада Уразова, вместе с Никитой Нагорным внесшая новые строки в историю золотых олимпийских побед, - добавил Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что две золотые олимпийские медали - выдающееся достижение.

- Мы знаем, что ростовчане никогда не останавливаются - впереди очередные старты. А значит, мы всем городом вместе будем ждать новых триумфов, - заключил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

О победе Владиславы Уразовой стало известно сегодня, 27 июля. Девушка в составе сборной выиграла золото командных соревнований. А вчера команде из России на первую ступень пьедестала помог подняться Никита Нагорный.

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