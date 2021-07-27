В Ростовской области расследуются обстоятельства смертельной аварии с участием подростка за рулем

Потерпевшего не удалось спасти.
Фото: Сергей ГАПОН
В пятницу, 23 июля, на автодороге между станицей Егорлыкской и Сальском произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
По данным ведомства, примерно в час ночи, 16-летний подросток за рулем «Skoda Octavia» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «LADA Largus» за рулем которого был 46-летний житель Республики Дагестан.
В результате водитель «Лады» скончался в больнице, а подростку, который получил травмы, была оказана медицинская помощь.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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