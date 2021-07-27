Дорожники приступили к укладке асфальта на Северном обходе Ростова-на-Дону

Строительство северного обхода снизит количество транзитного транспорта, проходящего через Ростов. Фото: сайт правительства Ростовской области

Началась укладка асфальта на Северном обходе Ростова-на-Дону. Асфальт уже доставили асфальт с завода “Северный”. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

- Работы ведутся очень активно, в соответствии с графиком, – отметил член совета директоров АО «Донаэродорстрой» Алексей Кнышов. – В середине августа дорожники приступят к асфальтированию следующего участка северного обхода протяженностью 3 км. Сейчас здесь заканчивается устройство земляного полотна, приступили к устройству щебеночного основания.

Сейчас идет укладка первого слоя толщиной восемь сантиметров. На объекте круглосуточно задействовано более 120 человек и около 70 единиц автомобильной и строительной техники.

Строительство Северного обхода должно снизить количество транзитного транспорта, проходящего через Ростов. Положительно это повлияет и на безопасность передвижения и экологию.

Напомним, региональная магистраль «Северный обход Ростова-на-Дону» проходит от трассы Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск до трассы Ростов-на-Дону – Таганрог пройдет в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района. Участок протяженностью 12,75 километров обойдется в 2 856 миллионов рублей.