Ростовские власти готовы потратить 29 миллионов рублей на закупку общественных туалетов

Туалеты будут отапливаться в холодное время года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова закупят десять общественных туалетов. Начальная цена составляет 29 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

- Комплекс должен иметь три отдельных помещения с независимыми входами. Вся конструкция должна быть мобильной для круглогодичного использования, - говорится в материале госзакупки.

Так как туалеты будут работать круглогодично, то в каждой кабинке будет присутствовать вентиляция и отопление. В туалетах также должны быть установлены два электронных терминала для оплаты и камеры видеонаблюдения. Минимальный срок службы общественных туалетов - десять лет.

Заявки на участие в закупке будут приниматься до 2 августа. После чего власти выберут поставщика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане пожаловались на недобросовестных ассенизаторов

По словам очевидцев, они сливают нечистоты в люки на проезжей части (подробнее)