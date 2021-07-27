Уточнена площадь пожара в трехэтажном доме на улице Центральной в Ростове

По предварительным данным, огонь охватил 250 квадратных метров, теперь в МЧС уточнили информацию

Уточнена площадь крупного пожара в Ростове-на-Дону на улице Центральной. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области огнем охвачено 200 квадратных метров.

Изначально сообщалось о пожаре на 250 квадратных метрах площади.

Также в сообщении МЧС говорится, что при тушении эвакуировано 13 человек. Пока нет уточнений есть ли пострадавшие в этом пожаре.

Сейчас в ликвидации огня принимают участие 49 человек и 18 единиц техники.

Напомним, ранее ведомство опубликовало видео с места пожара.

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