Пожар на улице Центральной в Ростове локализован на площади 250 квадратных метров

Уже третий час огнеборцы сражаются с пламенем. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
Пожар в частном трехэтажном доме на улице центральной локализован на площади 250 квадратных метров. Задействованные при тушении силы уже третий час не дают огню перекинуться на соседние дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.
- В 20.40 пожар локализован. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что из трехэтажного здания эвакуированы 19 человек.
В ликвидации пожара принимают участие 59 человек и 18 единиц техники.
Видео с места событий уже опубликовано здесь.
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