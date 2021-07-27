Пожар на улице Центральной в Ростове локализован на площади 250 квадратных метров

Уже третий час огнеборцы сражаются с пламенем. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар в частном трехэтажном доме на улице центральной локализован на площади 250 квадратных метров. Задействованные при тушении силы уже третий час не дают огню перекинуться на соседние дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- В 20.40 пожар локализован. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что из трехэтажного здания эвакуированы 19 человек.

В ликвидации пожара принимают участие 59 человек и 18 единиц техники.

Видео с места событий уже опубликовано здесь.

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