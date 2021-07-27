В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения при пожаре на улице Центральной в Ростове

Пожар тушат почти три часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

При пожаре в частном трехэтажном доме на улице Центральной ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

- 21.16 - ликвидация открытого горения, - в сообщении уточнили время ликвидации огня.

Во время пожара были эвакуированы 19 человек.

В тушении уже третий час принимают участие 59 человек и 18 единиц техники.

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