В Ростовской области полиция предложила новый метод борьбы с фальшивыми сертификатами

Полиция предложила ввести видеонаблюдение в пунктах вакцинации Фото: сайт правительства Ростовской области

Полиция хочет ужесточить меры контроля в пунктах вакцинации из-за многочисленных нарушений. Такую идею озвучил временно исполняющий обязанности начальника полиции ГУ МВД по Ростовской области Вадим Серебрянников на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

-Мы проводим проверки по выявлению нарушений, связанных с фальсификацией результатов вакцинации, - заявил Валим Серебрянников. - Проведено уже более 150 проверок. Но, к сожалению, поступают заявления о вовлечении в противоправную деятельность и медиков. Такие злоупотребления допускаются из-за слабого контроля, отсутствует система видеонаблюдения за процессами составления документов о вакцинации. Прошу рассмотреть вопрос об оборудовании прививочных помещений средствами видеофиксации.

Начальник полиции утверждает, что выявить служебный подлог очень трудно. Ситуацию осложняет и то, что несколько медицинских работников используют одни и те же пароли для учетной записи. А отследить процесс оформления сертификатов человеку практически невозможно из-за отсутствия видеонаблюдения.

По этой причине полиция предложила усилить меры контроля и оборудовать прививочные кабинеты системой видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове развернут ковидный госпиталь на 120 коек

Сейчас формируют медперсонал и закупают кислород (подробнее)