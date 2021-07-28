Масочный режим в магазинах Ростовской области не соблюдают 89 процентов жителей

Маски покупатели надевают исключительно на кассе Фото: сайт правительства Ростовской области

Последний мониторинг выявил, что 89 процентов жителей Ростовской области игнорируют масочный режим. Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса доложил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Сообщается на сайте правительства.

- Требования к покупателям соблюдать масочный режим, соблюдать дистанцию, фактически не соблюдаются. Исключением является только момент продажи на кассе. Последний мониторинг показал, что масочный режим не соблюдают 89 процентов. Очереди на фудкортах тоже так и остались. Все зафиксировано на видео и фото, - докладывает Ковалев.

Также главный санитарный врач уточнил, что подобная ситуация наблюдается во всех городах и населенных пунктах области.