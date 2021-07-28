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Общество28 июля 2021 8:55

В Ростовской области за долг по алиментам приставы отобрали водительское удостоверение

Мужчина задолжал ребенку 409 тысяч рублей
ПОПОВА Екатерина
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Мужчина задолжал ребенку 409 тысяч рублей

Мужчина задолжал ребенку 409 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области приставы ограничили отобрали водительское удостоверение у должника-алиментщика. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

- В Белокалитвинском районе должник на выплачивал в полном объеме алименты своему несовершеннолетнему ребенку, и задолжал 409 115 рублей. В связи с этим, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении на пользование специальным правом должника, а именно водительского удостоверения, - уточняется в сообщении.

Пристав предупредил горе-отца о задолженности, но тот его проигнорировал. Поэтому было решено ограничить мужчину в пользовании водительских прав.

В результате должник внес оплату по задолженности в полном объеме.

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