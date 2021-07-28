Усилить контроль за медиками предложили полицейские в Ростовской области

В Ростове на махинациях с записями уже поймали одного из нарушителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области нужно усилить контроль за медиками, которые вносят данные о прошедших вакцинацию. В некоторых случаях специалисты за деньги добавляют ложные сведения, и люди получают сертификаты без посещения прививочных кабинетов. Об этом на заседании оперштаба заявил временно исполняющий обязанности начальника полиции ГУ МВД по региону Вадим Серебрянников.

- Сотрудники медицинских организаций, используя предоставленные им возможности, вносят на портал госуслуг ложные сведения. Такие вещи происходят из-за слабого контроля над персоналаом. В отдельных случаях отсутствуют системы видеонаблюдения. Также специалисты работают под одним паролем с информационными ресурсами, - рассказал Вадим Серебрянников.

Правоохранитель добавил, что в Ростове на махинациях с записями уже поймали одного из нарушителей.

- Выявлен факт с использованием учетной записи работника поликлиники. Уже возбуждено дело, - сообщил Вадим Серебрянников.

При этом и.о. начальника полиции отметил: работа МВД сейчас направлена в первую очередь на тех, кто размещает в сети предложения о липовых сертификатах. Всего за последнее время провели 150 проверок, связанных с оборотом медицинских документов.

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