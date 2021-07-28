Двоих мужчин осудили за торговлю оборудованием С-300 в Ростовской области

Приговор вынесли по статьям «Шпионаж» и «Госизмена» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вынесли приговор по делу о шпионаже и госизмене. Речь идет о мужчинах, которых поймали на контрабанде оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, передает ТАСС.

Издание ссылается на данные ФСБ: злоумышленники собирали информацию о составной части С-300 и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Обязанности у бандитов были разные: один из них хранил и готовил оборудование к продаже, второй организовывал перемещение товара через жителей приграничья.

Теперь преступники проведут сроки в колонии строгого режима. Первый мужчина - 9 лет и 6 месяцев, второй - 10 лет и 5 месяцев.

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