Доходы и расходы бюджета в Ростовской области увеличатся на 7,1 млрд рублей

Деньги потратят на выплаты на детей от 3 до 7 лет и реконструкцию моста на улице Малиновского Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году доходы бюджета Ростовской области увеличатся на 7,1 млрд рублей. На такую же сумму планируют увеличить расходы. Об этом на заседании в донском Заксобрании сообщила заместитель губернатора - министр финансов Лилия Федотова.

- С учетом роста экономики и налогового потенциала мы уже в третий раз в этом году рассматриваем изменения параметров областного бюджета в сторону увеличения. Доходы увеличиваются в 2021 году еще на 7,1 млрд рублей, теперь у нас на 15 млрд рублей больше от первоначально запланированной суммы. Налоговые и неналоговые доходы также предлагают увеличить на 4 млрд рублей, - прокомментировала Лилия Федотова.

Министр отметила, что расходы бюджета собираются увеличить также на 7,1 млрд руб. Эти деньги в том числе пойдут на выплаты на детей от 3 до 7 лет, реконструкцию моста на улице Малиновского в Ростове, субсидии на модернизацию лабораторий, которые проводят диагностику инфекционных заболеваний.

- Среди других расходов в 2021 году 500 млн рублей пойдет на закупку лекарственных препаратов, 11,4 млн рублей - на оснащение спецклассов для детей с расстройством аутистического спектра, 409,5 млн рублей - на завершение объектов с высокой степенью строительной готовности, - добавил первый заместитель председателя областного Андрей Харченко.

С учетом поправок, доходы и расходы бюджета увеличатся на 7,1 млрд рублей и составят 226 млрд рублей и 243,4 млрд рублей соответственно.

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