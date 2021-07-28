395 новых случаев COVID-19 выявили в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 10964 теста Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 395 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2582. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 155. На втором месте находятся Аксайский, Зерноградский и Сальский районы, там по 10 заболевших, в Азовском и Мясниковском районах - по 9, в Каменске-Шахтинском - 8.

Меньше всего положительных тестов выявили в Волгодонске, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Цимлянском районах, там 2 случая, в Белокалитвинском и Усть-Донецком районах - по 1.

Среди новых заболевших 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,4% - от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет, 15,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 3430 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 268.

За сутки зарегистрировали еще 23 умерших с COVID-19. Это 13 женщин 51, 58, 61, 63, 67, 70, 73, 74, 80, 83, 89 лет, а также 10 мужчин 64, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области стали 5112 человек.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что вирусу больше всего подвержены люди от 30 до 49 лет. В этой возрастной группе рост заболеваемости составляет 30%.

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