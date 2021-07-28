Еще 13 женщин и 10 мужчин умерли из-за коронавируса в Ростовской области

В больницах на лечении сейчас находятся 3430 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки умерли еще 23 пациента с COVID-19. Информация об этом появилась сегодня, 28 июля, на сайте донского правительства.

- Не смогли спасти 13 женщин 51, 58, 61, 63, 67, 70, 73, 74, 80, 83, 89 лет, а также 10 мужчин 64, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали 5112 человек, - говорится в сообщении.

В больницах на лечении сейчас находятся 3430 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 268. Кроме того, за сутки в регионе выявили еще 395 заболевших коронавирусом.

Ранее глава донского Минздрава назвал наиболее опасные заболевания при COVID-19. Министр отметил, что вирус стал более агрессивным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Дона: «Эпидситуация по коронавирусу крайне сложная»

Заболеваемость почти достигла пиковых значений второй волны (подробности)