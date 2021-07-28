Павла Бекетова назначили исполняющим обязанности главы Горздрава Ростова

Ранее специалист был заместителем главного врача ЦРБ Аксайского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове исполняющим обязанности главы управления здравоохранения назначили Павла Бекетова. Новый руководитель должен вступить в должность с сегодняшнего дня, с 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации донской столицы.

Известно, что ранее специалист заведовал кардиологическим отделением ЦРБ Аксайского района, а также был заместителем главного врача этого медучреждения. Кроме того, он трудился врачом в Ростовской областной больнице.

Павел Бекетов сменил в должности Ольгу Мельникову. Она уволилась по собственному желанию в связи переездом в другой город. Ольга Мельникова официально проработала на этом посту с февраля 2021 года.

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