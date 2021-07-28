В Ростове на Ларина произошел взрыв бытового газа

Взрывной волной в квартире пострадавшего выбило стекла. Фото: Instagram управления по делам ГО и ЧС

В одной из многоэтажек Ростова на улице Ларина взорвался бытовой газ. Это случилось еще в прошедшую субботу, но информация о ЧП стала известна только сегодня, 28 числа. Данные подтвердили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Так, известно, что несчастный случай произошел после того, как ростовчанин включил газовую плиту. Мужчина получил травмы, и его увезли в больницу.

Больше пострадавших не было. Как «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы, из-за взрывной волны в квартире пострадавшего выбило стекла.

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