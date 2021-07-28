Первый из всех: российский банк создает экосистему рынка имущественных торгов

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В России запускают единую цифровую платформу имущественных торгов. Разработку цифровой платформы первым в России начал банк ВТБ.

Площадка будет объединять объекты со всех электронных торговых площадок и значительно упростит процесс поиска и покупки имущества для клиента. Проект будет запущен под брендом V-Лот. Первую версию платформы ВТБ запустит и протестирует до конца года.

- На рынке имущественных торгов в России представлено около 120 тыс. лотов, а его потенциал – более 4 трлн рублей. При этом объем фактически совершенных сделок не превышает 3-5%. Одна из причин неэффективности сектора – его недоступность для широкого круга покупателей. Мы хотим предложить клиентам единую и понятную цифровую платформу, которая кратно повысит эффективность и прозрачность отрасли и сделает имущественные торги привычным и понятным процессом для населения, – прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Цифровая платформа V-Лот будет включать в себя единую витрину лотов российского рынка имущественных торгов, личный кабинет покупателя и дополнительные онлайн-сервисы. Здесь будут представлены имущество госкомпаний, непрофильные активы банков (квартиры, транспортные средства, коммерческая недвижимость и др.), лоты земельных торгов и так далее. А объекты будут предлагаться клиентам в том числе с дисконтом от рыночной цены.

Кроме того, в проекту будут подробные карточки лотов. А предложения будут формироваться исходя из потребностей клиента. Вся процедура торгов станет полностью цифровой. Процесс доступа к торгам, выбора лотов и их покупки будет максимально упрощен – клиент сможет как самостоятельно приобрести понравившийся объект, так и сделать это с помощью сервисов V-Лота. Дополнительно к услугам пользователей – онлайн-сервисы по юридическому сопровождению, регистрации и страхованию имущества.

Увеличить покупательскую способность участников имущественных торгов ВТБ намерен в том числе за счет разработки специальных кредитных программ, хотя практика кредитования покупок с торгов пока не имеет широкого применения в России.

- Сегодня на рынке действует более 80 электронных площадок для проведения торгов, и эффективность аукционов крайне низкая из-за сложного процесса участия в них. ВТБ располагает значительным опытом работы с непрофильными активами и готов запустить для миллионов клиентов удобную и безопасную платформу покупки имущества с торгов. Наш проект станет стимулом для привлечения новых участников на этот рынок, повысит уровень их профессионализма, конкуренцию при реализации имущества и в целом в несколько раз увеличит эффективность от проведения торгов. Полученные от реализации имущества средства поступят в бюджет, что внесет свой вклад в развитие экономики страны, – сказал руководитель цифровой платформы V-Лот Сергей Пигалев.