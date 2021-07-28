3,76 млн тонн угля добыли горняки Ростовской области с начала года

В прошлом году за аналогичный период добыли 2,41 млн тонн. Фото: сайт правительства РО

Уровень добычи угля за полгода в Ростовской области достиг 3,76 млн тонн. Об этом заявил заместитель губернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

- В прошлом году за аналогичный период добыли 2,41 млн тонн. В настоящее время рост добычи превысил прошлогодний показатель на 56%, - сказал Игорь Сорокин.

Так, больше всего угля в этом году собрали горняки «Шахтоуправления «Садкинского» - 1,3 млн тонн - и работники «Шахтоуправления «Обуховская» - 1,2 млн тонн.

В мае этого года в донском Заксобрании обсудили проблему со сбытом «черного золота». Тогда на совещании отметили, что на складах скопилось большое количество этого ресурса. Все из-за того, что предприятия начали замещать уголь другими более экологически чистыми видами топлива.

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