3,76 млн тонн угля добыли горняки Ростовской области с начала года

В прошлом году за аналогичный период добыли 2,41 млн тонн. Фото: сайт правительства РО
Уровень добычи угля за полгода в Ростовской области достиг 3,76 млн тонн. Об этом заявил заместитель губернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.
- В прошлом году за аналогичный период добыли 2,41 млн тонн. В настоящее время рост добычи превысил прошлогодний показатель на 56%, - сказал Игорь Сорокин.
Так, больше всего угля в этом году собрали горняки «Шахтоуправления «Садкинского» - 1,3 млн тонн - и работники «Шахтоуправления «Обуховская» - 1,2 млн тонн.
В мае этого года в донском Заксобрании обсудили проблему со сбытом «черного золота». Тогда на совещании отметили, что на складах скопилось большое количество этого ресурса. Все из-за того, что предприятия начали замещать уголь другими более экологически чистыми видами топлива.
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