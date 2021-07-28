Псевдобанкир обманул сотрудника ростовского завода на 4,5 миллиона рублей

Мужчина потерял миллионы после телефонного разговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник одного из заводов в донской столице остался без всех своих сбережений после телефонного разговора. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в отдел полиции обратился с заявлением 40-летний мужчина.

Работник одного из заводов рассказал, что ему на сотовый поступил звонок от абонента с московским номером. Незнакомец на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка. После чего мужчина заявил ростовчанину, что в данный момент на него пытаются оформить кредит. А чтобы обезопасить себя, клиенту банка звонивший предложил выполнить в интернете ряд нехитрых операций.

Ростовчанин поверил в то, что говорит с банкиром. Он сделал все, о чем его просили. После этого со счета ростовчанина списались четыре с половиной миллиона рублей, а абонент перестал выходить на связь.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Если подозреваемого найдут, а суд признает вину, то мужчине будет грозить до семи лет тюрьмы.

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