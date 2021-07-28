Экс-защитник московской «Родины» присоединился к «Чайке»

Спортсмен играл за московские клубы и выступал в составе юношеской сборной. Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Соглашение с ФК «Чайка» до конца сезона 2021/22 подписал центральный защитник Владислав Волков. Об этом сообщили в пресс-службе песчанокопского клуба.

Уроженец Одесской области в 16 лет дебютировал в ПФЛ в составе столичного «Строгино». А в 2019 году спортсмен перешел в московскую «Родину». За эту команду защитник провел 46 матчей, он отличился 13 голами, выполнил 2 передачи.

Кроме того, Волков уже получал вызов и в юношескую сборную. На первый матч он отправился в 2015 году против Молдовы. Всего же в составе национальной команды молодой центральный защитник провел четыре игры.

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