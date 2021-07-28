Футбольный клуб «Ростов» подписал игрока «Зенита»

19-летнего хавбека заметили на летних сборах. Фото: сайт ФК «Ростов»

Атакующий полузащитник сине-бело-голубых - Кирилл Щетинин - перешёл на правах аренды в клуб в ФК «Ростов» до конца сезона 2021/22. Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих.

19-летний хавбек отличился на летних сборах с «Ростовом», после чего руководство клуба решило арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Кирилл - уроженец Курска, воспитанник столичного «Локомотива». В 2019 году он перешел в «Зенит», за молодежку этой команды он отметился 4 голами и 9 результативными передачами за 32 игры, также провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи в Юношеской лиге УЕФА.

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