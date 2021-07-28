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Общество28 июля 2021 18:05

20 уголовных дел о нарушениях при выполнении нацпроектов завели в Ростовской области

В адрес губернатора уже внесено представление
Ангелина СКИБА
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Прокуратура требует устранить все нарушения

Прокуратура требует устранить все нарушения

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области завели 20 уголовных дел о нарушениях при выполнении нацпроектов. Это все означает «криминализацию сферы», заявил прокурор Ростовской области Роман Прасков. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает «Интерфакс».

- Выявили почти 600 нарушений. Результаты проверок демонстрируют неутешительную динамику криминализации этой сферы. По материалам прокуроров возбуждено и расследуется 20 уголовных дел, - прокомментировал Роман Прасков.

Он также добавил, что по этому поводу в адрес губернатора уже внесено представление. Прокуратура требует устранить все нарушения. К слову, общий объем бюджетных средств на нацпроекты в этом году превысил 45 млрд рублей.

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