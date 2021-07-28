Подготовка к отопительному сезону в Ростове-на-Дону завершена практически на 90%

Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом Фото: инстаграм Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону завершается подготовка к отопительному сезону. Уже выполнено 90% работ. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко на своей странице в "Инстаграме".

- Коммунальные службы завершили первый и второй этап масштабных гидравлических испытаний тепловых сетей в западной и центральной частях города, - заявил глава администрации города. - Было выявлено и устранено 64 технологических дефекта. По итогам третьего этапа в Ворошиловском, Первомайском и Октябрьском районах выявлено 11 дефектов. Сейчас ведутся работы по их устранению,

Что касается образовательных учреждений, то к холодам они полностью готовы. Медицинские учреждения пока подготовлены на 96 процентов.

Из 4734 жилых домов с центральным отоплением готовы только 3887. Также проводится промывка и ревизия внутридомовых систем отопления. Кроме того, под пристальным контролем находятся дореволюционные дома.

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