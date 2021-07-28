Минздрав проверит дефицит медицинских кадров в Ростовской области

Власти донского региона оценивают дефицит врачей в 40% Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав РФ проверит Ростовскую область на качество оказания медицинской помощи. Об этом сообщает портал 1рнд.

- По итогам выездной оценки будут выработаны “адресные меры поддержки регионов”. В Минздраве также подчеркнули, что субъекты вправе сами применять разнообразные форматы помощи медикам, - уточняется в сообщении.

Власти донского региона оценивают дефицит врачей в 40%. В основном не хватает врачей, терапевтов и педиатров. Скорая помощь тоже сильно нуждается в работниках. Бригады из фельдшеров и акушеров укомплектованы на 50%, а врачи - на треть.

Поэтому для привлечения новых кадров власти используют программу "Земский доктор".

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