Губернатор Ростовской области выделил около 8 миллионов на закупку медицинского оборудования

Василий Голубев выделил из областного бюджета около 8 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и дезинфицирующих средств. Об этом сообщается на сайте правительства.

- Так, свыше 2,5 млн рублей направлено на приобретение оборудования, средств индивидуальной защиты, дезсредств для центральной больницы Багаевского района, - уточняется в сообщении.

Еще 4,8 миллионов рублей пойдут на закупку мебели для центральных больниц Азовского и Октябрьского районов.

Часть денег также уйдет на оснащение сплит-системами и необходимым медицинским оборудованием областной клинической больницы и лечебно-реабилитационного центра №1.