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Общество28 июля 2021 22:53

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину за убийство друга

46-летний ростовчанин по пьяни задушил знакомого
ПОПОВА Екатерина
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Злоумышленник заключен под стражу. Дело направлено в суд

Злоумышленник заключен под стражу. Дело направлено в суд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд в Ростове-на-Дону будет судить 46-летнего мужчину за убийство друга. Преступление было совершено в апреле этого года в Ворошиловском районе. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Следкома.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 апреля 46-летний ростовчанин пришел в гости к своему другу. Когда оба находились в состоянии алкогольного опьянения, между приятелями завязался конфликт. В результате чего подозреваемый нанес хозяину множество ударов по голове, после чего задушил и скрылся с места преступления. Спустя несколько дней мужчину все же нашли.

Злоумышленник заключен под стражу. Дело направлено в суд.

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