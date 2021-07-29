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Общество29 июля 2021 8:28

Без холодной воды 30 июля на сутки останутся жители нескольких улиц Ростова

Об этом сообщили в пресс-службе Ростоводоканала
ПОПОВА Екатерина
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Без холодной воды сегодня останутся несколько улиц

Без холодной воды сегодня останутся несколько улиц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько улиц Ростова-на-Дону 29 июля остались без воды. Причиной отключения стала перевозка водопроводных линий. Об этом сообщается в пресслужбе "Ростовводоканала".

- с 08.00 29 июля до 06.00 30 июля воду отключат в границах: ул. Пилотов – ул. Васильченко – ул. Выездная – ул. Врубовая - пр. Ленина – ул. Нансена, - говорится в сообщении.

В эти даты по проспекту Ленина от улицы Александровская до Огарева водоканал будет перевозить водопроводные линии диаметром 200 миллиметров.