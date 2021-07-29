В Ростовской области ищут пропавшую женщину

О жительнице Таганрога ничего неизвестно больше недели Фото: группа поисковиков в соцсети
В Ростовской области вот уже больше семи дней разыскивают женщину. 44-летняя Юлия Николаевна Падалко (Богрина) ушла из дома 21 июля и не вернулась. Об этом сообщает поисковой отряд “Лиза Алерт Юг”.
- Есть вероятность, что пропавшая находится в соседнем городе или районе, - уточняется в сообщении.
Особые приметы женщины: рост 170, худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза голубые.
Во что была одета неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с поисковым отрядом по нижеуказанному телефону.
АЛЛО!
Если вам что-либо известно о пропавшей таганроженке, сообщить информацию можно по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.
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