В Ростовской области ищут пропавшую женщину

О жительнице Таганрога ничего неизвестно больше недели Фото: группа поисковиков в соцсети

В Ростовской области вот уже больше семи дней разыскивают женщину. 44-летняя Юлия Николаевна Падалко (Богрина) ушла из дома 21 июля и не вернулась. Об этом сообщает поисковой отряд “Лиза Алерт Юг”.

- Есть вероятность, что пропавшая находится в соседнем городе или районе, - уточняется в сообщении.

Особые приметы женщины: рост 170, худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Во что была одета неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с поисковым отрядом по нижеуказанному телефону.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о пропавшей таганроженке, сообщить информацию можно по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.

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