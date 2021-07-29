В Ростовской области лишили статуса судью из Матвеево-Курганского района

Судью наказали наказали за нарушения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области досрочно прекратили полномочия судьи из Матвеево-Курганского района. Также специалиста лишили квалификационного класса. Это достаточно серьезное наказание, сравнимое увольнением по статье.

Известно, что решение приняла Квалификационная коллегия судей. Информацию уже опубликовали на сайте инстанции.

- Вынесено решение о привлечении судьи Матвеево-Курганского районного суда Журавлева Д. В. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса судьи, - говорится в сообщении.

При этом сам судья прежде подал заявление об отставке, но ему в нем отказали и прекратили полномочия на основании обращения председателя Совета судей Ростовской области Татьяны Юровой.

Ранее предупреждение за нарушение получил судья Железнодорожного района Ростова. Он не по правилам вынес приговор подозреваемому в наркоторговле.

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