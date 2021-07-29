В Ростовской области умер 8-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла ночью 22 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области после гибели 8-летнего мальчика завели уголовное дело. Статья - «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла ночью 22 июля. Школьник гостил в это время у дедушки и бабушки в селе Натальевка. Внезапно он почувствовал резкую головную боль и тошноту. Когда ребенка довезли в больницу, он уже был в состоянии комы. Медики ничем не смогли помочь, реанимация не дала результатов.

Сейчас специалисты выясняют, из-за чего мог умереть ребенок. Уже назначили судебные экспертизы. Также сотрудники Следкома продолжают выяснять детали и возможные причины происшествия.

В прошлом месяце в Азовском районе в гостях у прабабушки умер 5-летний малыш. Его ударило током, когда он прикоснулся к старому холодильнику.

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