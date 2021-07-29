Ростовчанке выписали штраф за фальсификацию голосов на выборах

Окончательное решение приняли после четырех слушаний Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировском районном суде Ростова прекратили уголовное дело о фальсификации итогов голосования и избирательных документов. Подозреваемую наказали только штрафом. Об этом можно судить по опубликованным документам на сайте инстанции.

Можно сказать, что нарушительница отделалась только легким испугом. В ином случае ей могли грозить также принудительные работы или 4 года тюрьмы. (ст. 142. 1; ст. 142 ч. 1 УК РФ). Приговор смягчили из-за того, что задержанная раскаялась в своих действиях.

Судя по данным суда, приговор вынесли в этот вторник, 27 июля. Само дело зарегистрировали 28 мая 2021 года. Окончательное решение приняли после четырех слушаний. Предварительно, на скамье подсудимых находилась учительница одной из местных школ.

Выборы на Дону проходили в 2020 году, с 11 по 13 сентября. Тогда жители региона голосовали за губернатора и депутатов городской думы Ростова.

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