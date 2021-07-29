Жару до 39 градусов опять обещают в Ростове

Жара до +39 возвращается в донскую столицу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростов возвращается жара. Столбики термометров поднимутся до 39 градусов. Об этом сообщают в ростовском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, самым жарким днем в ближайшую неделю станет понедельник, 2 августа: температура днем поднимется до +39 в тени.

Следующие дни жара немного отступит, и дневные температуры будут достигать от 31 до 37 градусов. А в субботу, 7 августа, нас снова ждет пекло и +39.

Такая же температура, 37-39 градусов, ожидается в субботу 7 августа. В остальные дни ростовчан ждет незначительное похолодание, до 31-37 градусов по Цельсию днем.

31 июля во второй половине дня ожидается облачность и дождь. Остальные дни - без осадков.

До возвращения жары погода собирается дать ростовчанам передышку: в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь.

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