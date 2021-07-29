31 июля из-за велопробега ограничат проезд в центре Ростова

Стартуют от Менжинского, финишируют на Театральной площади. Фото: сайт администрации Ростова

31 июля из-за велопробега в Ростове ограничат движение сразу по нескольким улицам. Их будут поэтапно перекрывать с 8 до 12 часов. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, участники спортивного заезда стартуют от Менжинского (проходная «Ростсельмаш») и отправятся по проспекту Сельмаш на Шолохова - Театральный - Большую Садовую - Ворошиловский и съезд на Левобережную.

После этого велосипедисты развернутся и отправятся по Ворошиловскому и Большой Садовой на Театральную площадь. Предполагается, что там будет финиш.

Ранее власти донской столицы предупредили о дорожных ограничениях из-за строительства коллектора. Знаки и ограждения выставят на пяти улицах.

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Об этом рассказали очевидцы в соцетях (подробности)