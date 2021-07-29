Власти: «В Ростовской области не смогли спасти еще 18 умерших с COVID-19»

Лечение в стационарах получают 3463 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Такая информация сегодня, 29 июля, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 8 женщин, 43, 56, 58, 66, 68, 83, 95 лет, а также 10 мужчин 42, 63, 68, 76, 77, 80, 84, 88, 90 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами коронавируса в области стали 5089 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 3463 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 263. Кроме того, за сутки в регионе подтвердили еще 403 новых случая COVID-19.

На днях глава управления Роспотребнадзора рассказал, что инфекции теперь больше всего подвержены люди в возрасте от 30 до 49 лет.

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