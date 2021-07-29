Елена Орябинская взяла серебро Олимпийских Игр по академической гребле

Это первая медаль на Играх в этом виде спорта с 2004 года. Фото: сайт правительства РО

Спортсменка из Ростовской области Елена Орябинская в двойке распашной на 2000 метров выиграла серебро Олимпийских Игр. Девушка завоевала награду вместе с Василисой Степановой. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает сайт донского правительства.

На соревнованиях по академической гребле россиянки добились результата в 6.51,45 баллов. Это первая медаль в этом виде спорта с 2004 года. Сегодня спортсменки продолжат борьбу за награды.

Также 29 июля в 13.50 начнет выступление в личном многоборье гимнастка Владислава Уразова. А в 13.55 Лариса Коробейникова в составе сборной встретится в финале с командой Франции. Кроме того, в 13.30 состоится решающий матч за выход из группы для наших гандболисток. Спортсменки встретятся со сборной Венгрии.

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