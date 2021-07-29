Дзюдоист из Ростова Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпийских Игр

Ростовчанин одолел грузина Варлама Липартелиани. Фото: управление физкультуры и спорта Ростова

Дзюдоист из Ростова Нияз Ильясов завоевал на Олимпийских Играх в Токио бронзовую медаль. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в управлении по физической культуре и спорту донской столицы.

Ростовчанин отличился среди соперников в весовой категории до 100 кг. Он одолел грузина Варлама Липартелиани. Нияз Ильясов победил его со счётом 1:0 и с оценкой «ваза-ари». Поединок продлился 2 минуты 30 секунд.

В 1/8 финала россиянин выиграл у венгра Миклоша Кирьенича. После этого в утешительном раунде он поборол немца Карла-Рихарда Фрая и получил право бороться за третье место. В четвертьфинале спортсмен уступил выходцу из Португалии Жорже Фонсеке.

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