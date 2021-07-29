На Ростовскую АЭС прибыли с визитом египетские атомщики

Фото: Ростовская АЭС

В Волгодонск прибыла делегация с первой атомной электростанции, которая будет построена в Египте. Контракт на постройку российско-египетской электростанции был подписан в декабре 2017 года. Планируется, что российская сторона полностью обеспечит постройку АЭС, осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала. Дополнительными услугами, согласно пакету контрактов, станут поддержка в эксплуатации и техобслуживании станции в первые 10 лет ее работы, а также создание специального хранилища и поставка контейнеров для хранения отработавшего ядерного топлива.

Делегацию на Волгодонскую АЭС возглавил председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль. Также в ее состав вошли председатель Управления по ядерному и радиологическому надзору Египта Сами Шаабан и вице-президент – директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» АО АСЭ Григорий Соснин. Высокопоставленных лиц сопровождали другие представители Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и NPPA.

Известно, что Ростовская атомная электростанция заинтересовала египтян еще и потому, что является самым мощным энергетическим объектом юга России. Именно эта АЭС обеспечивает до 75% выработки электроэнергии в Ростовской области, и около 30% в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Гостей провели по машзалу энергоблока № 4, показали им блочный и центральный щиты управления, с последнего из которых проводится распределение выработанной электроэнергии. Сотрудники АЭС рассказали гостям, что на Ростовской атомной электростанции работают 4 энергоблока установленной мощностью 4071 Мвт, а также ответили на все интересующие египетских атомщиков вопросы.

Кроме того, иностранная делегация посетила предприятие АО «Атоммаш», находящееся в Волгодонске, где осмотрела производственные площадки для изготовления корпуса реактора.

НАША СПРАВКА

Первую атомную электростанцию в Египте, АЭС «Эль-Дабаа», собираются построить в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 300 км к северо-западу от Каира. Согласно плану, она также будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый и работать от водо-водяных энергетических реакторов третьего поколения.