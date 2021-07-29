«Развели» на миллион: жительница Ростовской области пострадала от телефонных мошенников

Жительницу Ростовской области обманули, позвонив ей по телефону
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полицию Белокалитвенского района позвонила местная жительница с жалобой на мошенников.
Дама сообщила, что ей позвонили 17 раз с незнакомых номеров. После того, как она все-таки согласилась поговорить, голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник убедил женщину в том, что для сохранности ее денег и паспортных данных, ей необходимо перевести свои сбережения на более безопасные банковские счета.
Испугавшись, дончанка выполнила все инструкции аферистов. В итоге, селянка взяла кредит на 1 068 тысяч рублей. И перевела деньги на 25 счетов, привязанных к разным номерам телефонов.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в донском главке. - В настоящее время злоумышленники находятся в розыске.
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