Под Шахтами столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

От удара травмы получили владелец Hyundai и пассажир Kia. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП пострадали сразу два человека. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла под Шахтами около 8.30 утра. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался во встречный Kia Rio.

- От удара травмы получили владелец Hyundai и пассажир Kia. Они были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас по факту происшествия проводят проверку, - добавили в ГИБДД.

Ранее на трассе Буденновская - Коврино перевернулась «Лада 211440». В итоге один человек погиб, один пострадал.

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