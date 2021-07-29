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Общество29 июля 2021 14:56

Клещи покусали более 4,5 тысяч жителей Ростовской области

15 человек заразились крымской лихорадкой после укусов насекомых
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний

Фото: Мария ЛЕНЦ

Летнее нашествие клещей продолжается в Ростовской области. Более 4600 человек обратилось в больницу с укусами, из них почти 1600 человек — дети и подростки младше 14 лет. Об этом сообщил региональном Управлении Роспотребнадзор.

Больше всего пострадавших в Ростове — 823 человека. Второе и третье места у Таганрога и города Шахты — 342 и 249 укушенных, соответственно.

Для двух десятков жителей встречи с клещами не прошли бесследно: 15 человек заразились Крымской геморрагической лихорадкой. Лабораторные исследования подтвердили этот диагноз. Еще пятеро заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

К сожалению, для большинства инфекций, передающихся клещами, меры специфической профилактики отсутствуют.

Специалисты советуют, при укусе клещей не заниматься самолечением, а в случае повышения температуры, сразу обращаться к медикам.