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Происшествия29 июля 2021 15:16

В Ростовской области от COVID-19 умер 35-летний мужчина

Это самый молодой пациент из зарегистрированных за сутки
Ангелина СКИБА
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На сегодняшний день жертвами инфекции стали уже 5140 жителей Дона

На сегодняшний день жертвами инфекции стали уже 5140 жителей Дона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 июля, стало известно о смерти 35-летнего мужчины с COVID-19. Это самый молодой пациент из тех, что умерли за прошедшие сутки. Об этом сообщили власти региона.

Всего к этому утру зарегистрировали 28 летальных исходов при коронавирусе. Медики не смогли спасти 17 женщин, а также 11 мужчин. На сегодняшний день жертвами инфекции стали уже 5140 жителей Дона.

При этом выздоровел с начала пандемии 96531 человек, в том числе за последние сутки - 311. В больницах сейчас находятся 3503 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 276.

Ранее главный санврач региона сообщил, что сейчас инфекции больше подвержены люди от 30 до 49 лет. В этой возрастной группе рост заболеваемость составляет 30%.

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