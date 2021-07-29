Ростовская рапиристка Лариса Коробейникова победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Завоевать золото через боль было непросто. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Ростовская рапиристка Лариса Коробейникова, бронзовый призёр в личном первенстве, победила в командных соревнованиях на Олимпиаде Наша сборная встретилась в финале с командой Франции

Ростовчанка Лариса Коробейникова стала победителем командных соревнований по рапире на Олимпийских Играх в Токио. В финале сборная Олимпийского комитета России обошла соперниц из Франции.

Вместе с дончанкой Ларисой Коробейниковой в команде выступили Инна Дериглазова, Аделила Загидуллина и Марта Марьянова. Финал оказался драматичным: в самом начале российская фехтовальщица Марта Мартьянова подвернула ногу и смогла выступать благодаря помощи медиков.

Несмотря на травму одной из участниц, наша команда в тяжелой борьбе вырвала победу у француженок со счетом 45:34 и завоевала олимпийское золото.

Напомним, в личном зачете Лариса Коробейникова добыла бронзовую медаль.

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