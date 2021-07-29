Ростовских подростков будут судить за фальшивые деньги

Две пятитысячные купюры - уже уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое несовершеннолетних жителей Ростова, 16 и 17 лет, обвиняются в незаконном обороте поддельных денег. Об этом сообщили в донском Следкоме.

В 2020 году мальчики приобрели через Интернет две пятитысячные купюры, выпущенных с целью сбыта фальшивомонетчиками. Друзья попытались расплатиться нарисованными деньгами на территории Ворошиловского района в Ростове-на-Дону. В результате оба были задержаны сотрудниками полиции.

Сотрудники правоохранительных органов собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд. Дело будет рассматриваться по двум статьям: «Покушение на незаконный оборот поддельных денег» и «Незаконный оборот поддельных денег».

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