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Происшествия29 июля 2021 17:07

Ростовских подростков будут судить за фальшивые деньги

Поддельные десять тысяч рублей довели двух юных ростовчан до суда и следствия
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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Две пятитысячные купюры - уже уголовное дело

Две пятитысячные купюры - уже уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое несовершеннолетних жителей Ростова, 16 и 17 лет, обвиняются в незаконном обороте поддельных денег. Об этом сообщили в донском Следкоме.

В 2020 году мальчики приобрели через Интернет две пятитысячные купюры, выпущенных с целью сбыта фальшивомонетчиками. Друзья попытались расплатиться нарисованными деньгами на территории Ворошиловского района в Ростове-на-Дону. В результате оба были задержаны сотрудниками полиции.

Сотрудники правоохранительных органов собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд. Дело будет рассматриваться по двум статьям: «Покушение на незаконный оборот поддельных денег» и «Незаконный оборот поддельных денег».

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