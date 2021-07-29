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Спорт29 июля 2021 16:56

Реконструкция Дворца спорта в Ростове: когда начнут и сколько потратят

Предполагается, что работы могут начать уже в 2022 году
Ангелина СКИБА
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Проект ремонта разработали еще несколько лет назад, в 2018 году

Проект ремонта разработали еще несколько лет назад, в 2018 году

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На реконструкцию Дворца спорта донской столицы планируют потратить 1 616 562,1 тысяч рублей. Такую цифру обозначили в отчете областного правительства. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 29 июля.

Предполагается, что работы могут начать уже в 2022 году, завершить их должны в 2024 году. Проект разработали еще несколько лет назад, в 2018 году. Потом было получено положительное заключение госэкспертизы.

При обновлении постройки собираются усилить грунт, восстановить несущие конструкции, заменить инженерные системы. По плану, после ремонта вместимость Дворца спорта во время хоккейных соревнований будет составлять 3,5 тысячи мест, при состязаниях в игровых видах и во время зрелищных мероприятий будет доступно 5 тысяч мест.

Однако пока все упирается в деньги. Сейчас власти еще рассматривают предложения о финансировании ремонта. Кроме того, прежде, чем начинать масштабное обновление, в Ростове ожидали переезда команд, которые там базировались, на другие площадки.

Так, ХК «Ростов» почти сразу же перебрался на «Айс Арену», а вот ГК «Ростов-Дон» некуда было переходить. Только в весной этого года стало известно, что гандболистки теперь будут тренироваться на базе ростовского училища олимпийского резерва.

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