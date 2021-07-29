18 тонн мяса нелегально пытались вывезти из Ростовской области

Опасная курятина была задержана на таможне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партия российской курятины не доехала до Украины и была задержана на автомобильном пункте пропуска «Донецк». Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

- Грузоотправитель нарушил требования законодательства Евразийского экономического союза, - уточняется в сообщении.

Как сообщают сотрудники управления, в сопроводительных документах отсутствовал штамп о ветеринарном контроле. Без такого штампа не допускается вывоз животноводческой продукции. В результате выпуск этих товаров с территории Российской Федерации был запрещен.

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике

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