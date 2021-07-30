В сентябре жителей Ростовской области приглашают на субботники

Горожане и жители Ростовской области на экосубботнике. Фото: сайт правительства Ростовской области
Всероссийский эколого-патриотический проект общественного движения «Зеленая Россия» пройдёт в Ростовской области, как и по всей России, в сентябре. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.
- С каждым годом все больше жителей области присоединяются к работе по охране окружающей среды, готовы добровольно заниматься наведением порядка в родном крае, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.
В 2021 году масштабные субботники в рамках всероссийской акции будут проводиться в десятый раз.
О времени и местах проведения мероприятий в 2021 году сообщат дополнительно на сайте правительства области.
Напомним, 1200 тонн мусора вывезли с улиц Ростова после масштабного субботника
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